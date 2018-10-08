Kapsamlı asfalt çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanların tümünde başlatılan kapsamlı asfalt çalışmaları Bahçelievler, Hürriyet ve Ertuğrulgazi Mahallesinin birçok cadde ve sokağında gerçekleştiriliyor.Bahçelievler...

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanların tümünde başlatılan kapsamlı asfalt çalışmaları Bahçelievler, Hürriyet ve Ertuğrulgazi Mahallesinin birçok cadde ve sokağında gerçekleştiriliyor.

Bahçelievler Mahallesinde başlayan ve şehrin bütün mahallelerinde gelen talepler doğrultusunda bozulan ve deforme olan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Bilecik’teki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarında bozulan cadde ve sokaklar, Bilecik Belediyesinin kapsamlı çalışmaları ile kış mevsimine kadar tamamlanması planlanıyor.

Şehir alt yapısı yeni yağmur suyu hatları ile güçleniyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca şehrin birçok noktasında gerekli görülen alanlarda yeni yağmur suyu hatları yapılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile Bilecik’te meydana gelen ani yağışlar nedeniyle oluşan zararların en az seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Bilecik Belediyesi tarafından asfaltlama çalışmalarının diğer mahallelerde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti