Kaymakam Çakıcı’nın Berat Kandili mesajı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

Çakıcı, mesajında, "On bir ayın sultanı Ramazan ayının, habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandiline ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yaradan’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. İnanıyorum ki, bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır. Bu itibarla tüm İslam aleminin ve tüm Osmanelili vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum ”dedi.