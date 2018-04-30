BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:05

Kaymakam Çakıcı’nın Berat Kandili mesajı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.Çakıcı, mesajında, "On bir ayın sultanı Ramazan ayının, habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandiline ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tefekkür ve...

Kaymakam Çakıcı'nın Berat Kandili mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

Çakıcı, mesajında, "On bir ayın sultanı Ramazan ayının, habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandiline ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yaradan’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. İnanıyorum ki, bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır. Bu itibarla tüm İslam aleminin ve tüm Osmanelili vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum ”dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku