Kemik alet teknolojisi seminer ve atölyesi gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Kemik Alet Teknolojisi” konulu uluslararası eğitim ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Paris Nanterre Üniversitesi Prehistorya ve Teknoloji Laboratuarı (Prétech) işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar neolitik dönemde kullanılan kemik aletleri, dönemin üretim tekniklerini kullanarak yeniden ürettiler.

Etkinliğin ilk gününde Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Turan Efe Laboratuarı’nda kemik aletler alanında uzman akademisyenlerin seminerleri gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Sarı, deneysel arkeolojinin bir araştırma yöntemi olarak ülkemizin eğitim sistemine girmesinin öneminden bahsetti. Sarı konuşmasında, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arkeoloji Uygulama Alanı hakkında dinleyenlere bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından, seminerin yurtdışından katılan isimlerinden Isabelle Sidera, “Experimental Archaeology of Bone Matters: Where Are We Today?” ve “Neolithic Bone Industries of Anatolia and the Balkans: Many Common Features” başlıklı iki konuşma gerçekleştirdi. Dünyada deneysel arkeolojinin günümüzde geldiği aşamayı ve Neolitik Dönem’de Anadolu ve Balkanlar’da kemik endüstrilerini konu alan konuşmaların ardından Alexandra Legrand-Pineau “Use Wear on Bone Tools: A Methodology” başlıklı sunumu ile kemik aletler üzerinde oluşan kullanım izlerini tanımlamak için kullanılan yöntemleri tanıttı.

Etkinliğin seminer bölümünde, Arkeozooloji alanında; Mürsel Seçmen’in “Arkeozoolojik Metotlar ve Arkeozoolojinin Arkeoloji Bilimi İçin Önemi” ve Gülçin İlgezdi’nin Bertram “Güneydoğu Anadolu’da Hayvan Evcilleştirme Süreci” başlıklı sunumlarının ardından, Hande Bulut “Anadolu’da Kemik Alet Üretim Geleneğine Dönemsel Bir Bakış: Paleolitik Çağ Örnekleri”, Özlem Çevik ve Çoşkun Sivil “Neoltik Dönem’de Ulucak Kemik Aletlerinin İşlevsel ve Sembolik Kullanımı: Bağlamsal Bir Analiz”, Mücella Erdalkıran “Marmara Bölgesi Neolitik Dönem Kemik Endüstrisi: Barcın Höyük Örneği” ve son olarak da Nurperi Ayengin “MÖ 3. Binyılda Anadolu Kemik Alet Endüstrisi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Etkinliğin ikinci gününde ise tüm katılımcılarla birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Arkeoloji Uygulama Alanı’nda gerçekleşen çalışmada, Isabelle Sidera ve Alexandra Legrand-Pineau’nun eğitmenliğinde Neolitik Dönem’de kullanılmış olan kemik aletler, dönemin üretim teknikleri kullanılarak yeniden üretildi.