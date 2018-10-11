BİLECİK:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:20

Kız çocuklarından Başkan Can’a ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla kendisini ziyaret eden kız çocuklarını ağırladı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl...

Kız çocuklarından Başkan Can'a ziyaret
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla kendisini ziyaret eden kız çocuklarını ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Ömüt, öğretmen ve çocuklara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi’nin çocuklara yönelik proje ve çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, eğitime ve çocuklara yönelik yatırımlara önem verdiklerini kaydetti. Kız çocukların toplumsal yaşantıdaki önemine değinen Can, “Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Sevgi Evlerinde kalan ve birbirinden değerli kız çocuğumuzu ağırladık. Mutlu ve güçlü yarınlar için övünç kaynağımız olan Sevgi Evlerinde kalan hanım kızlarımıza ziyaretleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bizim dinimizde ve kültürümüzde kız çocuklarına büyük değer verilir. Zira kız çocuğu uğurdur, kız çocuğu ülkesinin umududur. Kız çocuğu geleceğin mühendisi, pilotu, öğretmeni, siyasetçisi, sanatçısı, sporcusu, doktorudur. Bu yüzden, nesiller boyu yetiştirdiğimiz ve başarılarıyla övündüğümüz kız çocuklarımızla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kız çocukları ile ayrı, ayrı makamında fotoğraf çektiren Belediye Başkanı Nihat Can, onlara çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.
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