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12 Ekim 2018 Cuma 14:16

Kızılay’ın gönderdiği 70 çift ayakkabı öğrencilere dağıtıldı

Türk Kızılay’ı, ilköğretim öğrencilerine verilmek üzere Vezirhan Belde Belediyesi’ne 70 çift ayakkabı gönderdi.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldedeki ilköğretim okuluna giderek öğrencilere ayakkabıları verdi. Ardından...

Kızılay'ın gönderdiği 70 çift ayakkabı öğrencilere dağıtıldı
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Türk Kızılay’ı, ilköğretim öğrencilerine verilmek üzere Vezirhan Belde Belediyesi’ne 70 çift ayakkabı gönderdi.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldedeki ilköğretim okuluna giderek öğrencilere ayakkabıları verdi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Duymuş, “Kızılay’ın bize gönderdiği 70 çift ayakkabıyı beldemiz ilkokulunda eğitim gören öğrencilerimize dağıttık. Ayrıca ayakkabılarla beraber öğrencilerimize hediye takdim ettik. Kızılay’a çok teşekkür ederim” dedi.
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