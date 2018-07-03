Kocaeli Bilecikliler Derneği’nden Başkan Duymuş’a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, konuklarına ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Duymuş, “Kocaeli Bilecikliler Derneği Yönetimi bizi makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine hizmetlerinden, ilgi ve alakalarından dolay teşekkür ediyorum” dedi.

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