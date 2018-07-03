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03 Temmuz 2018 Salı 13:21

Kocaeli Bilecikliler Derneği’nden Başkan Duymuş’a ziyaret

Kocaeli Bilecikliler Derneği Yönetimi, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’u makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, konuklarına ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. Ziyaret sonrası açıklama...

Kocaeli Bilecikliler Derneği'nden Başkan Duymuş'a ziyaret
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Kocaeli Bilecikliler Derneği Yönetimi, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, konuklarına ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Duymuş, “Kocaeli Bilecikliler Derneği Yönetimi bizi makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine hizmetlerinden, ilgi ve alakalarından dolay teşekkür ediyorum” dedi.
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