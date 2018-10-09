BİLECİK:
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09 Ekim 2018 Salı 13:12

Küçükbaş hayvancılık işletmesinde inceleme

Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte Gölpazarı’nda faaliyete geçen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 10’uncu Etap Projelerinden desteklenen küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde...

Küçükbaş hayvancılık işletmesinde inceleme
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Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte Gölpazarı’nda faaliyete geçen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 10’uncu Etap Projelerinden desteklenen küçükbaş hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz’a, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mikail Babur ve Gölpazarı İlçe Müdürü Şaban Pehlivan eşlik etti.

İl Müdürü Yoldaş, İşletme sahibi Aziz Soydemir Oğulları Mehmet ve Eyüp Soydemir ile sohbet ederek onlara küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında pratik bilgiler verirken, işletme hakkında bilgiler aldı. Yapılan sohbette ailenin çocuklarının İstanbul’da doğmuş, büyümüş olduklarını, İstanbul da bir alışveriş merkezinde müdürlük yaparken oradan gelerek köylerine yerleşip, 750 başlık küçükbaş hayvancılık kapasitesi olan bu işletmeyi faaliyete geçirdikleri için tebrik eden İl Müdürü Yoldaş, projenin nedenli başarılı bir örnek olduğunu belirtti. Yoldaş, cesaret ve gayretleri ile böyle modern bir tesis oluşturduklarından dolayı kendilerini tebrik ederek; işletme bazlı hayvancılığa geçilmesini, hayvancılığın giderlerinin çoğunu oluşturan yemin en az yüzde 60’ının işletmenin kendi imkanları ile karşılanması karlılık ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu ifade etti.
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