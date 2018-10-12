Kumral Abdal Türbesi restorasyon çalışmaları başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kumral Abdal Türbesi’ni ziyaret ederek türbe içerisinde ve çevresinde başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi.Bozüyüklüler tarafından Yediler Tekkesi olarak bilinen ve Kovalıca yolunda bulunan...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kumral Abdal Türbesi’ni ziyaret ederek türbe içerisinde ve çevresinde başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Bozüyüklüler tarafından Yediler Tekkesi olarak bilinen ve Kovalıca yolunda bulunan Kumral Abdal Türbesi’nin restorasyon çalışmaları başladı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarını ziyaret eden Başkan Bakıcı, beraberindeki Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu. Yediler Mahallesi muhtarı Naci İnci’nin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakıcı ve Muhtar İnci çalışmalar hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bakıcı incelemelerinin ardından konu hakkında bir açıklama yaparak “Ey Osman sana padişahlık verildi” müjdesini Osman Gazi’ye veren, Ertuğrul Gazi’nin Sancaktarı, Şeyh Edebali’nin Müridi Kumral Abdal’ın Türbe Restorasyonu başladı. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü Bozüyük İçin Durmadan Çalışıyoruz” dedi.

Bozüyük’ün en önemli tarihi değerlerinden birisi olan Kumral Abdal Türbesi’nin restorasyon çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.