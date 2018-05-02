Kur’an-ı Kerim kursları yıl sonu kapanış programı yapıldı

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an-ı Kerim kursları yıl sonu etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an kursularının 2017-2018 dönemi yılsonu etkinlikleri kapsamında eğitim gören 4-6 yaş gurubu çocuklar için kapanış programı düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sadoğlu, Bilecik Din Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Aksoy, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşma yapan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, “Bu coşkulu, heyecanlı, güzel vakitleri bizlere bahşeden Yüce Yaratıcımıza hamdu senalar olsun. 2013 yılından buyana çıkmış olduğumuz bu kutsal yolculukta Rabbimize şükürler onsunki çok büyük mesafeler kat ettik ve bu fırsatı bize hazırlayan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Çocuklarımız 4-6 yaş Kur’an kurslarımızda milli, manevi değerlerimizi tanıyorlar, Yaratıcımız Cenabı Hak ile Kur’an ile Hz Rasulullah (s.a.v) ve onun ehli beytiyle tanışıyorlar, sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı, yardım severliği öğreniyorlar ve değerler eğitimi alıyorlar. Şu anda Bilecik il merkezi ve ilçelerimizde yaklaşık 500 ‘e yakın 4-6 yaş Kur’an uursu öğrencimizle tedrisatımıza devam ediyoruz. Arzu ediyoruz ki bütün çocuklarımız, geleceğimizin ümidi olan bütün yavrularımız bu değerler ile yetişmesi ve Vatana, Millete, Din-i Mübin’i İslam’a hayırlı evlatlar olmasıdır. Bu noktada bu hizmetin yürümesine destek veren siz değerli velilerimizi, öğrencilerimizi yetiştiren Kur’an kursu öğreticilerimizi tebrik ediyor yavrularımızın bizim için, milletimiz için, memleketimiz ve geleceğimize göz aydınlığı olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum” dedi.

Programda minik öğrencilerin yaptıkları tiyatro, sema ve mehteran gösterileri ile okudukları Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler ve şiirler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.