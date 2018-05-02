BİLECİK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:32

Lise öğrencilerine İngilizce takviyesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü kapsamında, Ertuğrulgazi Lisesinin yabancı dil sınıflarında öğrenim görmekte olan 11 öğrenci, üniversitenin Yabancı...

Lise öğrencilerine İngilizce takviyesi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü kapsamında, Ertuğrulgazi Lisesinin yabancı dil sınıflarında öğrenim görmekte olan 11 öğrenci, üniversitenin Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık derslerine misafir öğrenci olarak katılıyorlar.

Öğrenciler 14 hafta sürecek faaliyette anadili İngilizce olan öğretim görevlisi ile sınıf ortamında pratik yaparak, üniversite ve kampüs yaşamını deneyimleme şansı elde ediyorlar. Söz konusu faaliyetin, ileride öğretmenlik mesleğini icra etme yolunda ilerleyen öğrencilere yolun çok başında mesleki bir öngörü ve tecrübe kazandırılması amaçlanırken, ilerleyen dönemlerde iş birliği kapsamında benzer faaliyetlerden daha çok öğrencinin faydalandırılması planlanıyor.
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