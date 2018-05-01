BİLECİK:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:05

MHP Bilecik milletvekili aday adayı Hasan Yıldırım:

MHP Bilecik milletvekili aday adayı Hasan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditleri büyük bir ferasetle öngördüğünü söyleyerek, ’Cumhur İttifakı’nın’ seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır" dedi.

MHP Bilecik milletvekili aday adayı Hasan Yıldırım:
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MHP Bilecik milletvekili aday adayı Hasan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditleri büyük bir ferasetle öngördüğünü söyleyerek, ’Cumhur İttifakı’nın’ seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır" dedi.

Milletvekili aday adayı Hasan Yıldırım, Bahçeli’nin erken seçim çağrısının karşılık bulduğunu ve 24 Haziran 2018 günü erken seçim tarihi olarak ilan edildiğini anlatarak, "Ülkemizin içerisinden geçtiği bu kritik dönemde ülkemiz ve milletimiz için sorumluluk yüklenmek Milliyetçi Harekete gönül vermiş her ülküdaşımızın arzusudur. Genel başkanımızın her ülkücü için şiar niteliğindeki ’Önce ülkem, sonra partim, sonra ben’ sözleri bütün işlerimizde önümüze ışık tutmaktadır. İçerisinde yetiştiğim ve değişik kademelerinde görev aldığım partimizin bu seçimlerden başarıyla çıkacağından hiç şüphem yoktur. Ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle bütünleşerek aşabilmek amacıyla kurulmuş olan ’Cumhur İttifakının’ seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır. Öncelikle ülkeme ve milletime sonra doğup büyüdüğüm ve şu an yaşamakta olduğum Bilecik’e hizmet edebilmek için Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik milletvekilliğine aday olduğumu açıklıyorum" dedi.
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