MHP Merkez İlçe Başkanlık koltuğu çocuklara emanet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı koltuğuna oturdu.

MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, 23 Nisan kutlamaları kapsamında minik öğrencileri makamında ağırlayarak, başkanlık koltuğunu kısa süreliğine onlara devretti. Dünyada kutlanan tek çocuk bayramının tüm çocuklar için kutlu olmasını temenni eden Özkan, "Bugün minikler partimizi ziyaret ettiler. Onlarla hoş vakit geçirerek bayramlarına ortak olduk. Çocuklar bizler için çok değerlidir. Onlar geleceğimizin ışığıdır. Bugün de çocuklarımıza başkanlık koltuğunu devrederek çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Bugünü çocuklarımıza armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun" dedi.