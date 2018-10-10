Milli Emlak Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanan Milli Emlak Müdürlüğü, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasına taşınarak yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor.1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Maliye Bakanlığı’na...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanan Milli Emlak Müdürlüğü, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasına taşınarak yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Bu kapsamda Bilecik’te hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu hizmet binasına taşındı. Milli Emlak Müdürlüğü personeli yeni yerinde çiçeklerle karşılanarak hizmete başladı.