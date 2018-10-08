Minik öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret

Bilecik’te öğretim gören minik öğrenciler Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, kedi ve köpekleri sevgi.Bilecik’te eğitim faaliyet gösteren Edebali Anaokulu ve Edebali Şehir Koleji öğrencileri ile öğretmenlerinden...

Bilecik’te öğretim gören minik öğrenciler Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, kedi ve köpekleri sevgi.

Bilecik’te eğitim faaliyet gösteren Edebali Anaokulu ve Edebali Şehir Koleji öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan heyet, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde kutlanan 4 Ekim Koruma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hayvan barınağındaki kedi ve köpekleri severek fotoğraf çektirdi. Edebali Eğitim Kurumlarının "Sosyal Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen gezide minik öğrenciler, tedavi ve rehabilitasyon merkezini gezerek, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı’dan bilgi aldı. Barınaktaki faaliyetler ile sokak hayvanları hakkında minik öğrencilere bilgi veren Veteriner Hekim Avcı, öğrencilerin merak ettiği sorulara da cevap verdi.Sokak hayvanları ile bol bol fotoğraf çektiren öğretmen ve öğrenciler, sokak hayvanları için büyük işlevi tesisi şehre kazandırdığı için Bilecik Belediyesi’ne teşekkür etti.