Minik Kur’an Kursu öğrencileri Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı ile bir araya geldi.Öğrencilere teşekkür eden Başkan Yaman, "Bugün bizleri ziyaret eden Vezirhan Kayabeli mahallesi Kur’an Kursu öğrencilerimize cami imamımıza ve cami dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin isteği üzerine bugün kendilerini Bayırköy yarı olimpik yüzme havuzumuzda misafir ettik" dedi.
Minikler, Başkan Yaman’la bir araya geldi
Minik Kur’an Kursu öğrencileri Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı ile bir araya geldi.Öğrencilere teşekkür eden Başkan Yaman, "Bugün bizleri ziyaret eden Vezirhan Kayabeli mahallesi Kur’an Kursu öğrencilerimize cami imamımıza...