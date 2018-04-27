Miniklerin gösterisi büyüledi

Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ederken, miniklerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Edebali Anaokulu ve Edebali Şehir Koleji birinci sınıf öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kentteki bir lisenin konferans salonunda düzenledikleri etkinlikle kutladılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Okul Müdürü Saadet Güzel, "TBMM’nin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’inci yılını birlikte kutlamaktan kıvanç duyuyoruz. Öncelikle ulusal egemenliğimizin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimize şükranlarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından bir tanesi belki de en önemlisi. Millet egemenliğimizi kazandığımız ve ulusal varlığımızın temelinin atıldığı gün 23 Nisan, Atatürk’ün dünya görüşünün de bence en iyi özetlendiği ve felsefesinin en iyi anlatıldığı tarihsel noktalardan bir tanesi. Çünkü yeryüzündeki tüm çocukları kucaklayan bir bayram tasavvuf etmek yetişkinliklerin bile çocuk olmayı öykündüğü bir coşkuya vesile olmak bir zaferi çocuklarla kutsamak ’Yurtta barış dünyada barış’ felsefesinin özeti aslında. Şunda hepimiz eminiz ki çocukların sevgisini kazanmış bir lider küçücük yüreklerde yeşermeye devam edecek ve gözümüz hiçbir zaman arkada kalmayacak. Sanılır ki hep büyükler küçüklere bir şeyler öğretiyor. Özellikle de öğretmenler için çok daha belirgin belki. Ancak çocukların büyüklerden öğrendiği pek çok şey olduğu gibi büyüklerin de çocuklardan pek çok şey öğrenildiği aşikar. Özellikle bizler sayenizde çok şey hatırlıyoruz. Saf, temiz ve çocuk duygularınız dünyayı güzelleştirmek için en değerli meziyetleriniz. Biz, sizin bizlerden bir adım daha ileri giderek bizlere yol gösterdiğinize tanık olduk. Kalıplaşmış, özgür, aydınlık fikirleriniz bizim çok ötemizde, şu anda bile. Bilimin ve akılın ışığında dürüstlük ve hoş görünün hiç yanınızdan ayrılmadığı ilkeli bireyler olacağınız dünleri beraber şekillendiriyoruz. Bununla da kıvanç duyuyoruz. Sevginin, kardeşliğin, hoş görünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak dileğiyle. Bugün göstereceğiniz performanslarınız için sizi şimdiden kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin sergiledi İngilizce şarkı, şiirler, dans ve halk oyunu gösterileri sergiledi. Miniklerin oratoryo gösterisi büyük beğeni toplarken, anaokulu öğrencilerin gösterileri ise; büyük alkış aldı.