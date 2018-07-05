Murat 124 sevdalıları Osmaneli’nde buluşuyor

Son dönemlerde özellikle klasik otomobil düşkünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Murat 124 sevdalıları, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamp yapacak.Geçen yıl ilki Bilecik’te gerçekleştiren kampın bir diğer ayağı bu yıl Osmaneli...

Son dönemlerde özellikle klasik otomobil düşkünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Murat 124 sevdalıları, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamp yapacak.

Geçen yıl ilki Bilecik’te gerçekleştiren kampın bir diğer ayağı bu yıl Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilecek. Murat 124 sevdalıları adına açıklama yapan Bilecik il temsilcisi Uğur Gırca, “2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Murat 124 sevdası, Bilecik kampına bu yıl da Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in katkılarıyla Bilecik’in Osmaneli ilçesinde gerçekleştiriyoruz. Kampımıza güzel ülkemizin değişik illerinden 120 civarında aracın katılımını bekliyoruz. Klasik araç sahibi ve sevdalısı tüm arkadaşlarımızı kampımıza bekliyoruz” dedi.