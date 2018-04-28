Nihat Hatipoğlu Bayırköy halkıyla buluştu

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bilecik’in Bayırköy Beldesinde gerçekleşen programla vatandaşlarla buluştu.

Bayıköy Belediyesi bahçesinde gerçekleşen programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve vatandaşlar katıldı. Program sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, “Beldemizde düzenlemiş olduğumuz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı, ilahilerin okunup sema gösterilerinin yapıldığı programa katılan destek veren bizleri de yalnız bırakmayıp alanı dolduran tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim yapılan duaları kabul eylesin inşallah” dedi.