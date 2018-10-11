BİLECİK:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:36

Öğrenci Kıraathanesi projesi Bilecik’te hayata geçecek

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını yerine getirerek Öğrenci Kıraathanesini en kısa zamanda hizmetine sunacaklarını belirtti.Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı...

Öğrenci Kıraathanesi projesi Bilecik'te hayata geçecek
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını yerine getirerek Öğrenci Kıraathanesini en kısa zamanda hizmetine sunacaklarını belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Millet Kıraathanesi projesinin bir örneğinin Bilecik’te, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesinde öğrencilerin zamanlarını verimli bir şekilde okuyarak, geçirmeleri amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Osmanlı Çadır tasarımı ve motifleriyle bezenen Öğrenci Kıraathanesinin Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde yapımı tamamlandığını ve son düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Can, “Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar birçok güzel proje ve eserleri Bilecik’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle de öğrencilerimiz ve gençlerimize yönelik çalışmalarımıza büyük önem veriyor ve bu konuda ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Millet Kıraathanelerinin bir örneğini tarihimize ve kültürümüze uygun bir tema ile Bilecik Belediyesi olarak üniversite yerleşkemize Öğrenci Kıraathanesini kazandırıyoruz. Üniversite öğrencileri ve akademik personelimizin nezih bir ortamda kitap okuyabileceği, sosyal bağlarını güçlendireceği ve belediyemiz tarafından çeşitli ikramların sunulup, çeşitli aktivitelerin yapılacağı Öğrenci Kıraathanemiz 250 metrekare alana sahip olacak. ’İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın’ düsturunun yeşerdiği şehrimizde bizler de en büyük yatırımın çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatırım olduğu düşüncesi ile çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Bilecik Belediyesinin bu çalışması ile örnek bir uygulamaya imza atacağına inanıyor, Öğrenci ve Millet Kıraathanelerimizin çeşitli noktalarına kazandırma hedefimiz var. Yapılan bu eserin öğrencilerimize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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