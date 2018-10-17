Öğrenci temsilcisi seçimleri başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci temsilcileri seçimleri; bölüm, program ve anabilim dalı temsilcilerinin seçilmesiyle başladı.

Demokrasi kültürünün gelişmesi adına son derece önemli olan seçimlere üniversite genelinde geniş katılım oldu. Öğrenciler, seçimler için özel hazırlanan kabin ve sandıklarda, kendilerini 2 yıl boyunca temsil edecek adaylar için oy kullandılar. Bölüm, program ve anabilim dalı temsilcilerinin 23 Ekim Salı günü kesinleşmesi ve ilan edilmesinin ardından, 24 Ekim günü Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu temsilcileri seçilecek. Seçim takvimine göre 26 Ekim Cuma günü toplanacak Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda Divan Kurulu seçilecek ve aynı gün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belli olacak.