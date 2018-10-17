BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:17

Öğrenci temsilcisi seçimleri başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci temsilcileri seçimleri; bölüm, program ve anabilim dalı temsilcilerinin seçilmesiyle başladı.Demokrasi kültürünün gelişmesi adına son derece önemli olan seçimlere...

Öğrenci temsilcisi seçimleri başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci temsilcileri seçimleri; bölüm, program ve anabilim dalı temsilcilerinin seçilmesiyle başladı.

Demokrasi kültürünün gelişmesi adına son derece önemli olan seçimlere üniversite genelinde geniş katılım oldu. Öğrenciler, seçimler için özel hazırlanan kabin ve sandıklarda, kendilerini 2 yıl boyunca temsil edecek adaylar için oy kullandılar. Bölüm, program ve anabilim dalı temsilcilerinin 23 Ekim Salı günü kesinleşmesi ve ilan edilmesinin ardından, 24 Ekim günü Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu temsilcileri seçilecek. Seçim takvimine göre 26 Ekim Cuma günü toplanacak Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda Divan Kurulu seçilecek ve aynı gün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belli olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku