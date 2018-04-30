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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:25

Orman İşletme Şefi Balcı görevine başladı

Yeni görevine başlayan Osmaneli Orman İşletme Şefi Erkan Balcı, Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.Balcı ve Şahin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli...

Orman İşletme Şefi Balcı görevine başladı
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Yeni görevine başlayan Osmaneli Orman İşletme Şefi Erkan Balcı, Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

Balcı ve Şahin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli Orman İşletme Şefimiz Erkan Balcı göreve başladı. Kendisine hayırlı olsun diyor, ilçemize ve çiftçilerimize katkı sağlamasını bekliyoruz. Özellikle çiftçilerimizin ormanları sahiplenmesinin ana şartı, onlara orman ve orman ürünlerinden fayda sağlayacağı ortamları sağlamak olmalı” dedi
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