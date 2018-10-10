BİLECİK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 18:07

Oryantiring branşında Bozüyük’ü temsil edecekler

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki 4 Eylül Spor Kulübü Oryantiring takımı, Tokat’ta düzenlenecek Türkiye 1. Kademe Oryantiring turnuvasında ilçeyi temsil edecek.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, düzenlenecek turnuva öncesinde 4 Eylül...

Oryantiring branşında Bozüyük'ü temsil edecekler
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Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki 4 Eylül Spor Kulübü Oryantiring takımı, Tokat’ta düzenlenecek Türkiye 1. Kademe Oryantiring turnuvasında ilçeyi temsil edecek.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, düzenlenecek turnuva öncesinde 4 Eylül Spor Kulübünü ziyaret ederek, sporcular ile görüştü. Konu ile ilgili olarak düzenlenecek turnuvada ilçeyi temsil edecek takıma başarılar dileyen Başkan Bakıcı; "Bizler ilçemizi çeşitli branşlarda temsil eden her sporcumuzun ve kulübümümüzün yanındayız. Gençlerimizin her hangi bir spor dalında profesyonelleşmesi, sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmesi bizim için çok önemli, bu doğrultuda Tokat’ta düzenlenecek olan Oryantiring turnuvasında yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

4 Eylül Spor Kulübü Başkanı ve 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı, yapılan desteklerden dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ederek; "4 Eylül Mahallesi spor kulübü olarak, bünyemizde farklı branşlarda çok sayıda sporcumuz bulunmakta, bunlar başlı başına bir sorumluluk ve büyük bir özveri gerektirmekte, mahallemizin çocuklarının bu tarz yerlerde bizleri temsil etmesi bizim için büyük bir gurur, bu doğrultuda bizlere her fırsatta destek olan ve maddi manevi yanımızda duran Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya minnettarlığımızı belirtmek istiyorum, bizim en büyük şansımız gençlerimizin içinde bulunan azim ve Başkan’ımızın konuya duyduğu büyük hassasiyettir" dedi.

Ziyareti sonunda Oryantiring branşında yarışacak sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her hangi bir konuda her türlü ihtiyaçlarında sporcuların yanlarında olduklarını belirtti.
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