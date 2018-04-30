Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’den Berat Kandili mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan ayının habercisi ve Ramazan ayı önceki son kandil gecesinin Berat Kandili olduğunu belirten Şahin, "Beraat gecesi de diğer mübarek gecelerimiz gibi gündelik hayatın akışı içinde bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etme imkanları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. İnsanların bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiği kulluğunun farkına vardığını, kendisine çeki düzen verdiğini, Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerini yeniden tanzim etme fırsatı bulduğunu bir gecedir. Başta büyük Türk Milleti olmak üzere tüm Türk, İslam aleminin ve değerli hemşerilerimin mübarek Beraat gecesini kutluyor; feyiz ve bereketinden hepimizin istifade etmesini diliyorum. Beraat gecemizin gerçek beraatlarımıza vesile olmasını, hepimize mübarek Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden beraat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah’tan diliyorum" ifadelerini kullandı.