BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:01

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’den Berat Kandili mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'den Berat Kandili mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan ayının habercisi ve Ramazan ayı önceki son kandil gecesinin Berat Kandili olduğunu belirten Şahin, "Beraat gecesi de diğer mübarek gecelerimiz gibi gündelik hayatın akışı içinde bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etme imkanları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. İnsanların bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiği kulluğunun farkına vardığını, kendisine çeki düzen verdiğini, Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerini yeniden tanzim etme fırsatı bulduğunu bir gecedir. Başta büyük Türk Milleti olmak üzere tüm Türk, İslam aleminin ve değerli hemşerilerimin mübarek Beraat gecesini kutluyor; feyiz ve bereketinden hepimizin istifade etmesini diliyorum. Beraat gecemizin gerçek beraatlarımıza vesile olmasını, hepimize mübarek Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden beraat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah’tan diliyorum" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku