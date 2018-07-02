BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:14

Osmaneli Belediyesi Kantarı Hizmete Girdi

Osmaneli Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından işletilecek 80 tonluk kantar yeni hal binası yanında hizmete girdi.Osmaneli Mezarlık yanında bulunan kantar sökülerek Selçik Köy kavşağı yanında bulunan yeni hal binası yanında kuruldu. Konu...

Osmaneli Belediyesi Kantarı Hizmete Girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Osmaneli Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından işletilecek 80 tonluk kantar yeni hal binası yanında hizmete girdi.

Osmaneli Mezarlık yanında bulunan kantar sökülerek Selçik Köy kavşağı yanında bulunan yeni hal binası yanında kuruldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin “Karpuz sezonunu yeni halimizde açıyoruz. İnşaatı devam eden hal binamızın yağışlar nedeniyle gecikmesine rağmen, hal çevre düzenlemesini karpuz alımları için hazır hale getirdik. Yeni kantar binamız bugünden itibaren hizmete girdi. Traktörlerle gelen karpuzların ve ürünlerin etkilenmemesi için koruma bandı oluşturuyoruz. Karpuz alım satımı ve yükleme işleri tamamen yeni hal bölgemizde yapılacak. Yeni sezonun çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Allah emeklerinin karşılığı güzel pazarlarla ve müşterilerle karşılaştırsın. Bugünden itibaren karpuz sezonu ile birlikte, inşaatı da hızla devam eden kısımlar tamamlanıyor ve artık halımız 12 ay boyunca çiftçilerimizin hizmetinde olacak. Osmaneli Belediyesi hali ilimizin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı tek hali olarak hizmette olacak. 30 dükkândan oluşan halin yönetimi belediyemizce görevlendirilen Hal Müdürlüğünce yapılacak. Tüm görevlileri belediyemizce atanan halimiz ilimizde ve ilçemizde büyük bir ihtiyacı da gidermiş olacak” dedi.

Yeni halde kantar fiyatları ise traktör ve pikap 5 TL, Kamyonlar 15 TL, tır 20 TL olarak belirlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku