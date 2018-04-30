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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:45

Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesinin ’Robot’ yarışması başarısı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen "BTÜ Robot Yarışları roBTU2018" etkinliğinde Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Mini sumo kategorisinde...

Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesinin 'Robot' yarışması başarısı
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen "BTÜ Robot Yarışları roBTU2018" etkinliğinde Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Mini sumo kategorisinde 2.´lik ödülünü ve 4. lük ödülünü aldı.

Osmaneli Çok Programlı Anadolu Lisesi Robot Kulübü, Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler, meslek liseleri ve bağımsız katılımcılardan oluşan 200 ’e yakın takımın başvurduğu roBTÜ 2018’de ön elemelerden geçen yaklaşık 100 takım 2 gün boyunca Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Yıldırım Yerleşkesi spor salonunda mini sumo, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen ve kodlama kategorilerinde robotlarını yarıştırdı.

Mini sumo kategorisinde 2.´lik ödülünü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmet Cüneyt Öz ve 4. lük ödülünü ise Furkan Demir alarak Bilecik ilini ve Osmaneli ilçesini en güzel şekilde temsil etmiş oldu. Dereceye giren öğretmen ve öğrencileri ilçeye gelişlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci karşıladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci, öğretmen ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Ekinci, "İlimizi ve ilçemizi temsil etmeniz gurur verici. Bu gibi çalışmalarınız da İlçe Milli Eğitim olarak arkanızdayız. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu işler ekiple olur. Bunun en güzel örneğini sergilediniz" diye konuştu.
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