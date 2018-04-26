Osmaneli ’de Uçurtma Şenliği düzenlendi

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Osmaneli Seyir Tepesinde “Uçurtma Şenliği” düzenlendi.

Öğrenciler, velileri ile birbirinden farklı uçurtmaları uçururken, gökyüzünde adeta renk cümbüşü yaşandı. Saatlerce uçurtmalarını gökyüzünden indirmeyen çocuklar kadar büyükler de uçurtma uçurmanın zevkini yaşadı. Tüm öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne saldılar. Gökyüzü rengârenk oldu. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, “Etkinlikte amacımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizi bir araya getirerek birlikte vakit geçirmelerini ve kaynaşmalarını sağlamak. Ayrıca, bu tip etkinlikler ile oyun ve hobilerimizi geçmişten geleceğe taşımaktır. Bu etkinliğin her sene tekrarlanması planlanmaktayız” diye ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından çeşitli ikramlarında bulunuldu ve etkinlik sona erdi.