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30 Nisan 2018 Pazartesi 23:53

Osmaneli’de Berat Kandili coşkuyla kutlandı

İslam aleminde temizlenmek, günahlardan arınmak, Allah’tan af dilemek manalarına gelen Berat gecesi Osmaneli’deki camilerde büyük bir huşu ile ifa edildi.Osmaneli’deki camileri dolduran vatandaşlar hep birlikte semaya ellerini açarak Allah’tan...

Osmaneli'de Berat Kandili coşkuyla kutlandı
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İslam aleminde temizlenmek, günahlardan arınmak, Allah’tan af dilemek manalarına gelen Berat gecesi Osmaneli’deki camilerde büyük bir huşu ile ifa edildi.

Osmaneli’deki camileri dolduran vatandaşlar hep birlikte semaya ellerini açarak Allah’tan af ve mağfiret dilediler. Ertuğrul Gazi Camii’nde yüzlerce vatandaş manevi atmosfer açısından unutulmaz bir gece yaşadı. Cami imam hatibi Saffet Dönmez eşliğinde diğer imam hatiplerin okuduğu Kur’an-ı Kerim’in, mevlitlerin ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, Berat gecesi ile ilgili günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Yapılan duanın ardından kılınan yatsı namazından sonra Belediye Başkanı Münür Şahin cami bahçesinde halkla tek tek tokalaşarak kandillerini kutlamasının ardından belediye tarafından geleneksel hale getirilen helva ikramları yapıldı.
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