BİLECİK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:06

Osmaneli’de ev yangını

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında evin içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.İlçenin Erecek köyünde Selim Çalış’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar...

Osmaneli'de ev yangını
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında evin içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Erecek köyünde Selim Çalış’a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli itfaiye ekibi, orman arasözü ve köylüler çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrasında yangın kontrol altın alınarak soğutma çalışmaları başladı. Ahşap evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürürken, jandarma ekipleri de yangın yerinde incelemelerde bulundu.
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