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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:00

Osmaneli’de internet kafeler denetlendi

Osmaneli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından ilçe genelindeki internet kafeler denetimden geçirildi.Osmaneli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından, ilçe genelindeki internet kafeler denetimden geçirildi....

Osmaneli'de internet kafeler denetlendi
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Osmaneli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından ilçe genelindeki internet kafeler denetimden geçirildi.

Osmaneli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından, ilçe genelindeki internet kafeler denetimden geçirildi. Denetimler kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren internet kafeleri denetleyen komisyon üyeleri, işletmecilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verilerek, çalışma ruhsatlarının olup olmadığı, sigara yasağına uyulup uyulmadığı ve yasak içerikli sitelere girilip girilmediği konularında denetleme yapıldı. Ayrıca kafe sahiplerine, 12 yaş altı çocukların internet kafelere alınmaması hususunda da uyarılarda bulunularak, yasağa uymayan işletmelerle ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Denetim komisyon Başkanı İsmail Çalışkan, konuyla ilgili açıklamasında, denetimler kapsamında oluşturulan komisyon tarafından ilçe genelindeki internet kafelerin denetimden geçirildiğini söyledi. Titizlikle yapılan denetimlerin sık sık devam edeceğini kaydeden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen internet kafelere gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir. Yapılacak olan denetimlerde kurallara uymadığı ve verilen sürelerde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmediği tespit edilen internet kafelere işyeri kapatma cezalarına varan cezai işlemler uygulanacaktır. Amacımız birilerini cezalandırmak değil, çoğunlukla çocuk ve gençlerimizin vakit geçirdiği bu yerleri çocuk ve gençlerimiz için güvenli mekânlar haline getirmektir.“
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