Osmaneli’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 23.00 sıralarında sürücüsü tespit edilemeyen 34 NH 8684 plakalı otomobil, Haceloğlu Mahallesi muhtarlık binası önünde Ramazan Güney’in kullandığı 41 BT 082 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.