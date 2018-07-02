BİLECİK:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:47

Osmaneli’deki trafik kazası ucuz atlatıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine seyir halinde olan Mehmet Çekiç’in kullandığı 1-GGK-432...

Osmaneli'deki trafik kazası ucuz atlatıldı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine seyir halinde olan Mehmet Çekiç’in kullandığı 1-GGK-432 yabancı plakalı otomobil, Osmaneli Keremali kavşağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonuncu orta bariyere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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