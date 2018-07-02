Osmaneli’deki trafik kazası ucuz atlatıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine seyir halinde olan Mehmet Çekiç’in kullandığı 1-GGK-432...

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine seyir halinde olan Mehmet Çekiç’in kullandığı 1-GGK-432 yabancı plakalı otomobil, Osmaneli Keremali kavşağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonuncu orta bariyere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.