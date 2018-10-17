BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:23

Osmaneli’nde trafik uygulaması

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri ve cep telefonu uygulamasında kurallara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi.İçişleri Bakanlığının talimatıyla trafikte güvenliği arttırmak amacıyla...

Osmaneli'nde trafik uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri ve cep telefonu uygulamasında kurallara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla trafikte güvenliği arttırmak amacıyla ‘Emniyet kemeri ve cep telefonu’ uygulamasına yurt genelinde olduğu gibi Osmaneli’nde de ağırlık verildi. Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi TOKİ kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu ile konuşan çok sayıda sürücüye trafik ekipleri ceza yazdı. Birçok araç sürücüsü, şehir içi trafikte kısa mesafe olduğu için emniyet kemeri takmadığını belirtti.

Yapılan uygulamada konuşan yapan İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, araç sürücülerini şehirlerarası yollarda olduğu gibi şehir içinde de emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı. Şehir içinde emniyet kemeri takılmaması alışkanlığını yapılacak denetimlerle yıkacaklarını ifade eden Özgan, "İster şehir içi ister şehirlerarası yollarda olsun aracımızı çalıştırdığımız anda emniyet kemerimizi takacağız. Kısa mesafe bile olsa olası kazalarda emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Bundan sonra denetimlerimiz şehir içi ve şehir dışında da devam edecek. MOBESE ve ekiplerimiz tarafından kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu ile konuşma yapan sürücülerimiz ile ilgili denetimlerimizi artıracağız. Hem güvenli olalım hem mağdur olmayalım” diyerek sürücülere tavsiyelerde bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku