Osmaneli’nde trafik uygulaması

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri ve cep telefonu uygulamasında kurallara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla trafikte güvenliği arttırmak amacıyla ‘Emniyet kemeri ve cep telefonu’ uygulamasına yurt genelinde olduğu gibi Osmaneli’nde de ağırlık verildi. Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi TOKİ kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu ile konuşan çok sayıda sürücüye trafik ekipleri ceza yazdı. Birçok araç sürücüsü, şehir içi trafikte kısa mesafe olduğu için emniyet kemeri takmadığını belirtti.

Yapılan uygulamada konuşan yapan İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan, araç sürücülerini şehirlerarası yollarda olduğu gibi şehir içinde de emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı. Şehir içinde emniyet kemeri takılmaması alışkanlığını yapılacak denetimlerle yıkacaklarını ifade eden Özgan, "İster şehir içi ister şehirlerarası yollarda olsun aracımızı çalıştırdığımız anda emniyet kemerimizi takacağız. Kısa mesafe bile olsa olası kazalarda emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Bundan sonra denetimlerimiz şehir içi ve şehir dışında da devam edecek. MOBESE ve ekiplerimiz tarafından kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu ile konuşma yapan sürücülerimiz ile ilgili denetimlerimizi artıracağız. Hem güvenli olalım hem mağdur olmayalım” diyerek sürücülere tavsiyelerde bulundu.