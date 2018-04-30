Osmaneli’nde yol ve çevre düzenlemeleri devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çevre düzenlemeleri ve yol çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şahin, “Osmaneli ilçemiz için büyük önem taşıyan 4 buçuk kilometrelik şehir içi bölünmüş yol, çevre düzenlemesi, tretuvar yaya kaldırımı, aydınlatma, NATO boru hattının deplase edilmesi projemiz Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte devam ediyor. Mayıs ayında son asfalt kaplama ile tamamlanacak yol çalışmamızda halkımızın büyük bir sabırla belediyemize güven duyduğunu memnuniyetle gördük. Osmaneli halkına bu sabır ve güveninden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah mayıs ayında yolu bitirdiğimizde Osmaneli çok değişik ve güzel bir görüntüye kavuşacak. Osmaneli de tüm yolları yeniden inşa eden belediye olarak sizlere verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş oluyoruz. Osmaneli yollarını halı ve nakış işler gibi büyük bir özenle tamamladık. Bugün Osmaneli trafiğinin en yoğun olduğu dört yol kavşağımızdaki çalışmayı da tamamladık ve ilk asfaltı attık. Bir haftaya yaya kaldırımları da döşenmiş olacak. Mayıs ayında atılacak son kat asfalt ve aydınlatmalarla yol tamamlanacak. Sonrası belediyemizce güzel bir peyzaj çalışmasıyla çevre düzenlemesi tamamlanacak. Hafta sonu olmasına rağmen gece gündüz çalışan Osmaneli Belediyesi yöneticileri ve personeline iyi ki de çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin en büyük kaynağı Temmuz ayı sonunda tamamlanacak TOKİ projemiz ile cuma günleri yaşanan trafik sorunu da ortadan kalkacak. 2019 yılı için planladığımız mevcut pazaryerimizin aynı yerde yeniden inşası yapılırken kazı çalışmasıyla yer altına iki kat otopark yapacağız. Sonrası üç kat olacak kapalı pazarımızla tüm satıcıları aynı binada toplayacağız. Alışveriş merkezi şeklinde olacak pazaryerimiz Osmaneli’ne yakışan ve bölgemizin en büyük pazaryeri olacak. Osmaneli her alanda hedeflerini birlik ve beraberlik içinde hızla gerçekleştiriyor” dedi.