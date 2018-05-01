Osmangazi Ortaokulu Hentbol Takımı, Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finali’ne yükseldi

Bilecik’te düzenlenen Yıldız Erkekler Hentbol İl Müsabakaları’nda il şampiyonu olarak Bartın’daki grup müsabakalarına katılmayı hak kazanan Osmangazi Ortaokulu Hentbol Takımı, Türkiye Yarı Finali’ne yükseldi.

Bilecik’te yapılan ortaokullar arası Yıldız Erkekler Hentbol Müsabakaları’nda şampiyon olan Osmangazi Ortaokulu Hentbol Takımı, Bartın’da düzenlenen Yıldız Erkekler Hentbol Grup Müsabakaları’nda, Bolu temsilcisini 18-15, Sakarya temsilcisini 24-17 yenerek, Kastamonu’daki yapılacak olan Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finali’ne katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörü İsmail Aynur ve okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Sedat Memiş’in büyük katkısı ile Kastamonu’daki yarı finallere katılacak olan Bilecik temsilcisi Osmangazi Ortaokulu Hentbol Takımı’nın muhtemel rakipleri ise; Zonguldak, Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Kırıkkale ve Sivas temsilcileri ile olacak.

Öte yandan Kastamonu’daki Yıldız Erkekler Hentbol Türkiye Yarı Final Müsabakaları 4 Mayıs günü teknik toplantı ile başlayacak, müsabakalar 5-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.