BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:30

Otobüs şasesine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bilecik’te park halinde bulunan otobüsün ön şase kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri uzun süreli uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrul Caddesi’nde park halinde bulanan 11 AZ...

Otobüs şasesine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik’te park halinde bulunan otobüsün ön şase kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri uzun süreli uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrul Caddesi’nde park halinde bulanan 11 AZ 860 plakalı otobüsün ön şase kısmına kedi girdi. Durumu gören vatandaşlar olayı hemen Bilecik Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine otobüsün ön kaputunu söken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Olayı gören 16 yaşındaki Tamim Yaser, "Yoldan geçiyordum. Kedinin sesini duydum. Büyük bir ihtimalde otobüse sıkışmıştı. Bende 110’u aradım" dedi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin bulduğu yavru kedi, olay yerinden kaçtı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku