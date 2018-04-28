Otomobil ile kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bilecik’ in Osmaneli ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osmaneli istikametinden İznik istikametine giden Fuat Ç. (42) idaresindeki 11 SB 246 plakalı otomobil,...

Bilecik’ in Osmaneli ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli istikametinden İznik istikametine giden Fuat Ç. (42) idaresindeki 11 SB 246 plakalı otomobil, Belenalan köy kavşağında Mustafa Ö.’nün (25) kullandığı 11 SC 670 kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampole devrildi. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan Osman Çakırlar (40) hayatını kaybederken, Feride Yıldız (37), Hande Yıldız (7), Eda Yıldız (5) Nurettin Çakırlar (5) yaralandı. Yaralılar Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan araç sürücüleri jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerin ardından mahkemeye sevk edilen Mustafa Ö. Adli kontrol şartı ile serbest kalırken otomobil sürücüsü Fuat Ç. tutuklanarak Bilecik M tipi Cezaevine sevk edildi. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.