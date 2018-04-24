Otomobil kamyonete çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 26 AAJ 409 plakalı otomobil, aynı yöne...

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 26 AAJ 409 plakalı otomobil, aynı yöne doğru seyir halinde bulunan Cüneyt Ö. idaresindeki 26 BT 297 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı halde Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.