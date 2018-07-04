BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:58

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Yılmaz A. (52) idaresindeki 11 DN 574 plakalı otomobil, karşıya geçmeye...

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Yılmaz A. (52) idaresindeki 11 DN 574 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Saadet Ö. (49) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından ise yaralı hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku