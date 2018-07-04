Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Yılmaz A. (52) idaresindeki 11 DN 574 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Saadet Ö. (49) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından ise yaralı hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.