Bilecik’te bir bir vatandaş aracını park ederken dubaları ezdi.Bilecik İstiklal Mahallesi, Hükümet Caddesinde PTT müdürlüğü önünde yer alan park yerine dubaları ezerek park etmiş araç vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu. Duyarlı...

Bilecik’te bir bir vatandaş aracını park ederken dubaları ezdi.

Bilecik İstiklal Mahallesi, Hükümet Caddesinde PTT müdürlüğü önünde yer alan park yerine dubaları ezerek park etmiş araç vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu. Duyarlı vatandaşlar bu durum karşısında tepki göstererek, "Madem buraya park edeceksin, düzgün bir şekilde park et. Böyle araç park edenlere ceza işlemi uygulansın. Artık böyle durumla karşılaşmak istemiyoruz" dediler.