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27 Nisan 2018 Cuma 17:38

Pazar esnafı yeni yerlerine taşınmaya başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni kapalı Pazar yerinde yarın için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken esnaf da yeni yerlerine yerleşmeye başladı.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın vatandaşlar ve pazarcı...

Pazar esnafı yeni yerlerine taşınmaya başladı
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Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni kapalı Pazar yerinde yarın için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken esnaf da yeni yerlerine yerleşmeye başladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın vatandaşlar ve pazarcı esnafının yazın sıcağında, kışın soğuğunda ve yağışlarda mağdur olmaması için yapımına büyük önem verdiği ve çalışmalarını yakından takip ettiği kapalı pazar yeri 28 Nisan 2018 Cumartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Yarın faaliyete geçecek olan yeni kapalı Pazar için yer tahsisi yapılan esnaflar yarın açacakları tezgâhları için bugünden hazırlık yaparak tezgâhlarını yerleştirmeye başladı. Kapalı pazarın çevresinde hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar kapsamında ise; montajı tamamlanan klimalı durakların elektrik bağlantıları yapılırken diğer bir taraftan da otopark yapımı ve asfaltlama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Esnafların yeni yerlerine yerleşmeleri ile birlikte yeni kapalı pazar yarın hizmet vermeye başlarken yeni kapalı pazarın açılış töreni ise Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımları ile 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü yoğun bir katılımla gerçekleştirilecek.
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