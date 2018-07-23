BİLECİK:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33

Pazaryeri 6 bin kişiyi ağırladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 6 bin kişinin katıldığı dev bir piknik organizasyonu gerçekleştirildi.Pazaryeri Belediyesi dünyaca ünlü bir firmanın personellerini, ilçede bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda ağırladı. Düzenlenen...

Pazaryeri 6 bin kişiyi ağırladı
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 6 bin kişinin katıldığı dev bir piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi dünyaca ünlü bir firmanın personellerini, ilçede bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda ağırladı. Düzenlenen piknik sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, “Dünyaca ünlü bir firmayı Küçükelmalı Tabiat Parkında konuk ettik. Müdürlerimizden ve personelinden tabiat harikası Küçükelmalı Tabiat Parkını çok beğendiklerini ve memnun kaldıklarını duymak bizi bir kat daha memnun etti. İnşallah yatırımlarla birlikte memnuniyet daha da artacak” şeklinde konuştu.
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