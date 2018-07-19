BİLECİK:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:44

Pazaryeri 6 bin kişiyi ağırlayacak

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi, Küçükelmalı Tabiat Parkında geleneksel piknik günü düzenleyerek, 6 bin kişiyi ağırlayacak.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 22 Temmuz tarihinde Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenleyecekleri...

Pazaryeri 6 bin kişiyi ağırlayacak
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi, Küçükelmalı Tabiat Parkında geleneksel piknik günü düzenleyerek, 6 bin kişiyi ağırlayacak.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 22 Temmuz tarihinde Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenleyecekleri geleneksel piknik gününde yaklaşık 6 bin kişiyi ağırlayacaklarını belirtti. Yalçın, "Ayrıca önlem olarak Küçükelmalı Tabiat Parkına 10 tonluk su deposunun montajını gerçekleştirdik. Her gecen gün ilçemize ilgi artıyor. Pazarcık’ta değişim ve gelişim devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla ve gelecekteki hedeflerimizle ilçemizin beklediğimiz duruma gelmesi her gecen gün yaklaşıyoruz. Bugünün mimarları değerli hemşehrilerimdir. Onlar bize güvendi, destek verdi, kutsal göreve layık gördü" ifadelerini kulandı.
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