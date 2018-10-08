Pazaryeri Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında yapıldı.Pazaryeri Belediyesi’ndeki toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Ekim Ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.
Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı yapıldı
Pazaryeri Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında yapıldı.Pazaryeri Belediyesi’ndeki toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ardından...