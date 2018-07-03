BİLECİK:
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03 Temmuz 2018 Salı 18:23

Pazaryeri ilçe halkı kokudan şikayetçi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden İl Genel Meclis Üyesi seçilen Haluk Filizli, ilçede bulunan bir katı atık fabrikasının ilçeye kötü koku saldığını iddia ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konuya çözüm bulunmasını istedi.Bilecik...

Pazaryeri ilçe halkı kokudan şikayetçi
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden İl Genel Meclis Üyesi seçilen Haluk Filizli, ilçede bulunan bir katı atık fabrikasının ilçeye kötü koku saldığını iddia ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konuya çözüm bulunmasını istedi.

Bilecik İl Genel Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşiminin sonunda İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler’den söz isteyen İl Genel Meclis üyesi Haluk Filizli, ilçe halkının büyük bir rahatsızlık duyduğu sorunu dile getirdi. Filizli, ilçede faaliyet gösteren bir katı atık fabrikasının çevreye yaydığı kötü kokuların ilçe halkını rahatsız ettiğini iddia ederek, "Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bu fabrika ilçeyi yaşanılmaz hale getirmiştir. Özellikle gece ve hafta sonları çok pis bir koku salmakta, vatandaş sokağa çıkamamaktadır. Pazaryeri halkı bu konuda çok sıkıntı çekiyor, şikayetçi bu konuda” dedi.
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