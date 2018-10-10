BİLECİK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:41

Pazaryeri Osmanlı Öğrenci Otağı açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine yapılan Osmanlı Öğrenci Otağı açıldı.Açılışa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi...

Pazaryeri Osmanlı Öğrenci Otağı açıldı
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesine yapılan Osmanlı Öğrenci Otağı açıldı.

Açılışa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Pazaryeri Belediyesince yapımı tamamlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bahçesindeki Osmanlı Öğrenci Otağı’nın açılışını gerçekleştirdik. Görevdeki dönemlerimiz boyunca ilçemizi değiştirmeye geliştirmeye ve yaşanabilir ilce olması için durmadan çalışıyoruz. Öğrencilerimizin daha huzurlu rahat birlik beraberliklerinin istişarelerinin yapabilmesi için öğrenci otağı projemizi yatırım programımıza aldık. Projemizi uygulayarak açılışını gerçekleştirdik. Meslek Yüksekokulumuza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle Osmanlı Öğrenci Otağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni aşure ikramıyla son buldu.
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