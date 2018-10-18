Pazaryeri’nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri tarafından çevre düzenlemesi temizliği ve bakım onarım çalışmaları devam ediyor.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden...

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri tarafından çevre düzenlemesi temizliği ve bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "İlçemizin her noktasında çevre düzenlemesi temizliği ve bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bizlere desteğini dualarını esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.