Pazaryeri’nde çevre düzenleme çalışmaları

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi...

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “İlçemizi değiştirmeye geliştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. İlçe meydanımızda cevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Hemşehrilerimizin dinlenmeleri sohbet etmeleri istişarede bulunmalarını kolaylaştırmak için sosyal alanlar açıyoruz” dedi.