BİLECİK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:23

Pazaryeri’nde okuma yazma kurslarına akraba ilgisi arttı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nce açılan okuma-yazma kursuna akrabaların ilgisi dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Okuryazar Seferberliği”...

Pazaryeri'nde okuma yazma kurslarına akraba ilgisi arttı
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nce açılan okuma-yazma kursuna akrabaların ilgisi dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Okuryazar Seferberliği” çerçevesinde, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezince açılan “Yoğunlaştırılmış Okuma-Yazma Kursuna” akrabalar yoğun ilgi gösteriyor.

Beşeylül ve Pazaryeri İlkokulunda açılan kursların yanında merkez binada açılan kursa 12 kursiyer katılıyor. 80 saatlik okuma yazma kursları; Beşeylül İlkokulunda Şentürk Gürbulak, Pazaryeri İlkokulunda Özlem Örüm ve Merkez bina da ise Ayşe Keskin Yıldız tarafından veriliyor.

81 yaşındaki Şahizer Uzun ile 66 yaşındaki Kadriye Kayı, birbirinin kardeşi olup aynı sırada yan yana oturmaktan mutluluk duyuyorlar. 74 yaşındaki Ayşe Karakaş ile 72 yaşındaki Fikriye Kurtpınar ise gelin görümce olarak kurslara katılıyor. Ayrıca gelin kaynana olarak da kurslara katılanlar bulunuyor.

Kurslarla ilgili olarak açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, “Bu kursiyerlerin bazıları babaları tarafından okula yollanmamış, bazıları ise evleri gezip öğrenci toplayan öğretmenlerden, anne babaları tarafından evin diğer odalarına saklandıklarını söylüyorlar. Anne babaların; erkek çocuklarını özellikle okula yollandıklarını, kız çocuklarını ise yollamadıklarını anlatan kursiyerler; “70 yaşında da olsam, eğer kurs açılırsa mutlaka okuma yazmayı öğreneceğim” diyenler var. Hatta bazıları, hastaneye gittiğinde doktorun kapıdaki adını diğer hastalara sormaya utandıklarını, Kur’an-ı Kerim’in mealini okuyup anlayabilmek için kursa geldiklerini söylüyorlar” dedi.
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