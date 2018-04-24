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24 Nisan 2018 Salı 13:35

Pazaryeri’nde “Peygamberimizi Anma “ programı düzenlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Peygamberimizi Anma” programı düzenlendi.Pazaryeri Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın,...

Pazaryeri'nde 'Peygamberimizi Anma ' programı düzenlendi
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Peygamberimizi Anma” programı düzenlendi.

Pazaryeri Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir’in eşi Funda Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın eşi, Fatma Yağcı, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, belediye meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı. Yazar Sevgi Ateş ve Dr.Hatice Kösecik, Eğitimci Yazar, Şair Ramazan Seydaoğlu, Yazar Gönül Aydemir, Şair Nevzat Akyar, Öğretim görevlisi Latif Bakış’ın konuşma yaptığı programda, Hz. Peygamber’in yaşamı, güzel ahlakı anlatıldı.

Program sonunda konuşma yapan Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ”Pazaryeri Belediyesi ve Bilecik Gönüllüleri Derneği işbirliğinde Peygamberimizi anma programı düzenledik. Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki programımıza Sayın Valimizin eşi hanımefendi Figen Büyükakın, sayın milletvekilimiz Halil Eldemir Eşi Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Funda Eldemir, Bilecik Belediye Başkanımız Sayın SelimYağcı’nın eşi Fatma Yağcı hanımefendi, Ak Parti İl Kadın kolları Başkanımız Av. Ümran Karayiğit belediye meclis üyelerimiz ve çok sayıda hemşehrimiz katıldı. Programımızda emeği geçen başta yazarlarımız ve şairlerimize, Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Funda Eldemir hanımefendiye ve dernek yönetimine, katılımlarından dolayı misafirlerimize ve salonu dolduran kıymetli hemşerilerime ayrı, ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
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