Pazaryeri’nde Tescilli Boncuk Fasulyesi Müzayede etkinliği düzenlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Tescilli Boncuk Fasulyesi Müzayede etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen etkinliğe, Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Bu yıl sözleşmeli tarıma bir firma ile tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulye alımlarına başlandı. Hedeflerimizi bu yıl itibariyle gerçeğe dönüştürüyoruz. İlçemiz her yönden zenginliklerle dolu. Bunları gün yüzüne çıkarmak tanıtımı yapmak ve yatırımlarla bu zenginlikleri daha işler hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu azmin semerelerini hep birlikte alıyoruz. Boncuk fasulyenin tanıtımından sonra yapılan açık arttırmada 4 kilo fasulye 360 TL’ye özel bir firmanın sahibi tarafından alındı. Pazarcık 2023 hedeflerine koşuyor. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.